Kasapoğlu: "Spor toplumu olma noktasında daha çok aşama katetmemiz gerektiğine inanıyoruz"
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi Plaket takdimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:05 Kaynak: AA
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Konuşmanın sona ermesi
Plaket takdimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. (3)
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