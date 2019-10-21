Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Spor toplumu olma noktasında daha çok aşama katetmemiz gerektiğine inanıyoruz"
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Spor toplumu olma noktasında daha çok aşama katetmemiz gerektiğine inanıyoruz'

Kasapoğlu: "Spor toplumu olma noktasında daha çok aşama katetmemiz gerektiğine inanıyoruz"

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi Plaket takdimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Konuşmanın sona ermesi

Plaket takdimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. (3)

Kasapoğlu: Spor toplumu olma noktasında daha çok aşama katetmemiz gerektiğine inanıyoruz

Mehmet Kasapoğlu, Hacı Bayram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Times: Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor
Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:46:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Spor toplumu olma noktasında daha çok aşama katetmemiz gerektiğine inanıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]