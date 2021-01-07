Kasapoğlu: "Spora erişimi güçlendirmeye yönelik çalışmaları daha yukarıya taşıyacağız" - Son Dakika

Kasapoğlu: "Spora erişimi güçlendirmeye yönelik çalışmaları daha yukarıya taşıyacağız"
07.01.2021 16:56
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tören alanına gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması BURDUR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tören alanına gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması BURDUR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur'da gençlik ve spor yatırımları protokol imza törenine katıldı. Kasapoğlu törene gelişinde çiçekle karşılandı.
Son Dakika Altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi Avrupa'nın gündemindeki Ozan Tufan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi Medipol Başakşehir'den transfer açıklaması: Visca, İrfan Can ve Crivelli'yi satmıyoruz Aliyev'den Ermenistan'a Dağlık Karabağ uyarısı: İhlalleri sürdürürse demir yumruğumuzu indiririz Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı