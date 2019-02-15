Kasapoğlu: "Sporda Kalkınmayı, Başarıyı ve Sporun Tabana Yayılmasını Gerçekleştireceğiz"
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay'da esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay
'da esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.
"Halkımızla birlikte, yerel yönetimlerimizle birlikte sporda kalkınmayı, sportif anlamdaki başarıyı ve sporun tabana yayılmasını gerçekleştireceğiz"
"Bu yıl içerisinde Hatay stadımızı tamamlayıp Hataysporumuzun, Hatay'daki spor camiamızın kullanımına açacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:53 Kaynak: AA
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