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Kasapoğlu: "Sporu herkes için gündem yapma adına çalışacağız"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasının açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:09 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasının açılışında konuştu. (2)
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