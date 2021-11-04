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Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım

04.11.2021 19:18

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'e gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'e gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Nevşehir heyetiyle bir araya geldi. Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen görüşmede, kente yönelik gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokole imzalar atıldı.

"Bugün günlerden Nevşehir." diyerek konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanını saran gençlik ve spor yatımlarımızın, bitmeyen devrimlerimizin bugünkü durağı Nevşehir. Şehrimize yeni, modern tesisler, eserler kazandıracağız. Birlikte gençlik ve spor altyapısını yepyeni boyuta taşıyacağız. Nevşehir'de sportif faaliyetleri ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, gençler ve kadınlar başta olmak üzere daha çok insanı sporla buluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle onun engin vizyonuyla, büyümenin, istikrarın, evlatlarımız için güçlü bir geleceği inşa etmenin ve onları yarınlara yine güçlü bir şekilde hazırlamanın gereği neyse o imkanları sağlamanın mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Burada birlik, beraberlik, kardeşlik tablosu var. Bu güzel birlik tablosu için gönülden teşekkür ediyorum. Bizim hikayemizde ayrı gayrı yok. Bizim hikayemizde sevgi, umut, üretmek, adalet ve kardeşlik var. O yüzden ülkenin doğusu da batısı da bizim için bir. Türkiye bugün hikayesini güçlü bir şekilde yazan bir ülkeyse burada gerçek sebep Nevşehir'in, Çanakkale'nin, İstanbul'un, İzmir'in, Trabzon'un, Hakkari'nin, Ankara'nın, bütün vilayetlerin tek vücut olabilme başarısını göstermesidir. Bizler aziz ecdadımızın 83 milyon tek bir yürek olarak yaşayalım diye ortaya koymuş olduğu fedakarlığa, özveriye ömrümüz boyunca minnettar kalacağız."

Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 19 yıllık liderliğiyle, eserlerle, eşsiz hizmetlerle, bir kilim gibi ilmek ilmek işleyerek Türkiye'yi yerinde saymaya mahkum eden engelleri ortadan kaldırmasına hep birlikte şahit olduk. Her alanda devrim niteliğinde çalışmaları hep birlikte gerçekleştirdik. Gençlerimizin önünü açan çalışmaları yine hep birlikte gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen seçme ve seçilme yaşının düşürüldüğünü söyleyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın gıptayla baktığı pek çok eser havaalanları, üniversiteler, eşsiz altyapı yatırımları, sanayide, ekonomide, enerjide pek çok yeni vizyon, yerli ve milli üretim anlayışıyla ortaya konmuş teknoloji vizyonu ve ortaya konan yeni hedefler... Kendi kararını kendi veren, kendi göbeğini kendi kesen, üreten güçlü Türkiye'den rahatsız olanlar şunu bilsinler ki, onlar hiçbir zaman aciz bir Türkiye'yi göremeyecekler. Hep birlikte onlara bunu ispatlayacağız. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız güçle buna hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Biz, istikbal ve istikrar için mücadele edenlerin safında omuz omuza, el ele olmaya devam edeceğiz. Alın terimizin her bir damlasını bu uğurda harcayacağız. İşte bugün bunun için bir araya geldik. Bizler lafla peynir gemisi yürütenlerden değil, iş üstüne iş, taş üstüne taş koyanlardanız. Bizim davamızın harcında 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şuuru var."

Kasapoğlu, AK Parti döneminde Nevşehir'e yapılan spor ve gençlik yatırımlarına dikkati çekerek, "2002 öncesi Nevşehir'de 12 tesis varken, bugün bu tesisleri 28'e yükselttik. Var olanları da yeniledik. 2 binlerde olan lisanslı sporcu sayımız, bugün 30 binlerin üzerine çıktı. Nevşehir'de 2002'de sadece bir yurt vardı, 452 olan yurt kapasitesini 7 bin seviyesinin üstüne çıkardık. Gençlik Merkezi sayısını birden üçe çıkardık." diye konuştu.

Protokol kapsamında Nevşehir'e kazandırılacak gençlik ve spor yatırımlarını anlatan Bakan Kasapoğlu, ayrıca stat çalışmalarının startını verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kasapoğlu, bakanlık bahçesinde, Nevşehir heyetinin getirdiği balonun önünde gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmzalanan protokolle Nevşehir'e yapılacak gençlik ve spor yatırımları şöyle aktarıldı:

"Bir adet 2500 seyircili spor salonu yapımı, 1 adet 16 derslikli spor lisesi yapımı, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık portatif yüzme havuzu yapımı, 1 adet gençlik merkezi yapımı, 1 adet doğal çim yüzeyli futbol sahası, 4'lü çelik soyunma odası, 500 seyircili portatif tribün ve aydınlatmasının yapımı, 1 adet futbol sahasına 6 kulvarlı tartan atletizm pisti yapımı, 1 adet 250 seyircili spor salonu yapımı, 4 okulun bahçesine spor salonu yapımı, 4 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapımı, 4 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 32 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 1 adet kapalı tenis kortu yapımı, 3 adet tenis kortu yapımı, 23 adet basketbol-voleybol sahası yapımı, 1 adet bisiklet yolu yapımı, 200 adet basketbol potası yapımı, 8 adet spor tesisinin bakım onarımı."

Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından Nevşehir'e yatırım - Son Dakika


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