Kasapoğlu: "Sporun ruhunu daha da güçlendirecek yaklaşımlarla kamuoyu ile beraber olmaya devam... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasapoğlu: 'Sporun ruhunu daha da güçlendirecek yaklaşımlarla kamuoyu ile beraber olmaya devam... - Son Dakika Spor

Kasapoğlu: "Sporun ruhunu daha da güçlendirecek yaklaşımlarla kamuoyu ile beraber olmaya devam...

6 saat önce

"Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" ikinci günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", ikinci...

"Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" ikinci günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", ikinci gününde devam etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalıştayın ikinci gününde oturumların tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu: Sporun ruhunu daha da güçlendirecek yaklaşımlarla kamuoyu ile beraber olmaya devam...

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:25 Kaynak: AA
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