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Kasapoğlu: "Sporun ruhunu daha da güçlendirecek yaklaşımlarla kamuoyu ile beraber olmaya devam...
6 saat önce
"Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" ikinci günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", ikinci...
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:25 Kaynak: AA
"Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" ikinci günü
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", ikinci gününde devam etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalıştayın ikinci gününde oturumların tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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