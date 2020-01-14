"Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" ikinci günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", ikinci gününde devam etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalıştayın ikinci gününde oturumların tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.