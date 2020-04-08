Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüştü.