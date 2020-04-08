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Kasapoğlu: "Tesisleriyle, sporcu profiliyle çok ciddi mesafeler katettik"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüştü.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:12 Kaynak: AA
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