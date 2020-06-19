Kasapoğlu: "TRT Spor 2 kanalı test yayınına başladı ve muazzam bir ilgi görüyor"
AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
AA Editör Masası
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:40 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kasapoğlu: 'TRT Spor 2 kanalı test yayınına başladı ve muazzam bir ilgi görüyor' - Son Dakika
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