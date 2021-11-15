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Bakan Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını söyledi Açıklaması

15.11.2021 14:08

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri" projesinin kapanış törenine katıldı.

Projenin, Anadolu'nun gücünü, kültürel mirasını, zenginliğini tüm yönleriyle gösterdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Anadolu toprağının bereketini çok zengin bir şekilde gördüğümüz bir proje. Bununla birlikte Anadolu'nun kadınlarının alın terinin, gayretinin, emeğinin çok anlamlı bir şekilde yansıdığı bir proje." dedi.

Kasapoğlu, hem yarınların hem bugünlerin umudu gençlerin potansiyelini, gücünü, gönlünün zenginliğini görme açısından da çok anlamlı bir projenin sonuçlarını aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geleneksel üretimin genç ve gönüllü temsilcilerini, kadınlarımızı özellikle tebrik ediyorum. Tabii ki pandemi süreci maalesef tüm dünyayı çok ciddi bir şekilde etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Tüketim odaklı dünyanın bu süreçte pek çok yanlışın maalesef odak alınması yeni açılımı gerektiriyor. Tabii ki insanın toprakla ilişkisinin zayıflaması ve sanayileşmedeki dünyanın sahip olduğu yanlışlar, kaynakların bir anlamda hoyratça kullanılması ve ısrar edilmesi, bizlere dünyanın pek çok açıdan yanlış yolda olduğunu gösterdi."

Özellikle tarihi kültürel değerleri açısından çok şanslı bir topluma sahip olunduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Geniş olan tarımsal üretimimiz, dünyanın pek çok çerçevede yaşamış olduğu sorunların ülkemiz açısından çok daha kısıtlı bir şekilde yaşanmasını sağladı. Bu tabii ki tabiatın korunması noktasında toprakla irtibatımızın canlı tutulması noktasındaki bilinci her daim diri tutmamızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, yarınlara yönelik olarak çok daha şuurlu yetiştirmemizi de hepimize aşılıyor." diye konuştu.

Kasapoğlu, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla gençlerimizi yarınlara donanımlı, güçlü bir şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede bakanlık olarak gençlerimize her türlü imkanı en özverili bir şekilde sunmanın çabası içerisindeyiz. Gençlik projeleri destekleme programımız bunlardan bir tanesi." dedi.

"Fikir sizden destek bizden" temalı yaptıkları projelerle binlerce gencin önünü açtıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Maalesef tüketim ruhunun öne çıktığı dünyada üreten girişimci ruhlu gençlerimizin var olması ve sayılarının her geçen gün çoğalması bizler için büyük bir heyecan." ifadelerini kullandı.

"Kadın odaklı spor anlayışı"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençleri her alanda kültürden sanata, sanattan spora, spordan ekonomiye, girişimciliğe her alanda desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Kasapoğlu, "Gençlerimizin bu proje vesilesiyle gerek toprakla iletişimi, toprakla kurduğu bağ, gerek bu anlamdaki tecrübeli büyükleriyle kurmuş olduğu irtibat anlamlı. Çünkü bizler hakikaten bereketli bir coğrafyada yaşıyoruz, bunun hakkını vermek, korumak ve bu bilinçle gençlerimizi her alanda olduğu gibi ziraatta de tarımda da bilinçli bir şekilde yarınlara hazırlamak bizlerin sorumluluğunda." ifadelerini kullandı.

Geleneksel üretim noktasında bilinci artıracaklarını ve bir yandan da inovasyonla ilgili gençleri destekleyeceklerini kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Onları teknolojik noktalardan da destekleyeceğiz, diğer yandan da ülkemizin hem ulusal anlamda hem global mana da sembolü olan mesajını güçlü bir şekilde taşıyan sporcularımıza en ciddi destekleri vermeye devam edeceğiz. Tabii sporcularımızın son yıllarda ortaya koymuş olduğu başarı, kadın odaklı spor anlayışımızın bizleri mutlu eden boyutlara ulaşması, spor yarınlarımız açısından apayrı bir umut veriyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye olarak en yüksek kadın sporcu sayısıyla katıldığımız gibi kadın sporcularımızın olimpiyatlardaki başarısının da tarihimizdeki en yüksek noktaya ulaşması, kadınlarımızın spordaki iddiasını da en bariz şekilde ifade etmesi açısından bizlere heyecan verdi, gurur verdi."

Sporcuları da onların bugünlere gelmesinde emeği olan annelerini, babalarını ve hocalarını da tebrik ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok ciddi kadın hocalarımız da var, inşallah bunların her geçen gün sayısını da gücünü de artıracağız. Sivil toplum olarak da hep birlikte destekleyeceğiz. Sinerjimizi, gücümüzü yarının Türkiye'sinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla sporun hem tabana yayılması noktasında hem de spordaki performansı, başarıyı artırma noktasında inşallah daha yukarı boyutlara taşıyacağız." dedi.

Bakanlık olarak her desteğe hazır olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu çerçevede proje alanlarının farklılaşması, zenginleştirilmesi her geçen gün farklı bir boyut getiriyor. Amacımız bu çerçeveyi ve bu kitleyi büyütmek, özellikle KADEM'in bu anlamlı etkinliği ve çabaları için teşekkür ediyorum. Gençlerimizin ortaya koyduğu vizyon ve sonuç kadar alın teri de çok mühim." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını söyledi Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını söyledi Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını söyledi Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını söyledi Açıklaması

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını söyledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, kadın odaklı spor anlayışının mutlu eden boyutlara ulaştığını söyledi Açıklaması - Son Dakika
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