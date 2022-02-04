İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kasapoğlu: 'Türkiye'nin mücadelesi bir kalkınma mücadelesi' - Son Dakika