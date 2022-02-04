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Kasapoğlu: "Türkiye'nin mücadelesi bir kalkınma mücadelesi" - Son Dakika

Kasapoğlu: "Türkiye'nin mücadelesi bir kalkınma mücadelesi"

04.02.2022 10:25
Kasapoğlu: "Türkiye'nin mücadelesi bir kalkınma mücadelesi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi Tanıtım videosunun gösterimi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması Gençlik ve Spor Bakanı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi

Tanıtım videosunun gösterimi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kasapoğlu: Türkiye'nin mücadelesi bir kalkınma mücadelesi
Kasapoğlu: Türkiye'nin mücadelesi bir kalkınma mücadelesi
Kasapoğlu: Türkiye'nin mücadelesi bir kalkınma mücadelesi

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Millet Kütüphanesi, Mehmet Kasapoğlu, Mustafa Varank, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Türkiye'nin mücadelesi bir kalkınma mücadelesi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasapoğlu: "Türkiye'nin mücadelesi bir kalkınma mücadelesi" - Son Dakika
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