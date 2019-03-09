Kasapoğlu: "Türkiye'nin Tökezlemesini Bekleyen Emparyalistleri Sevindirmeyelim"
1 saat önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşları selamlaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.
- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşları selamlaması
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:32 Kaynak: AA
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