Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Türkiye'nin Tökezlemesini Bekleyen Emparyalistleri Sevindirmeyelim"

Kasapoğlu: "Türkiye'nin Tökezlemesini Bekleyen Emparyalistleri Sevindirmeyelim"

1 saat önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşları selamlaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşları selamlaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:32 Kaynak: AA

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