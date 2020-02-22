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Kasapoğlu: "Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim destekçisidir"
7 saat önce
Katılımcılar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Protokolün imzalanması Toplu fotoğraf çekimiANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:37 Kaynak: AA
Katılımcılar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Protokolün imzalanması
Toplu fotoğraf çekimi
ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (2)
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