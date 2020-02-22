Kasapoğlu: "Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim destekçisidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim destekçisidir' - Son Dakika

Kasapoğlu: "Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim destekçisidir"

7 saat önce

Katılımcılar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Protokolün imzalanması Toplu fotoğraf çekimiANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.

Katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Protokolün imzalanması

Toplu fotoğraf çekimi

ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (2)

Kasapoğlu: Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim destekçisidir

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:37 Kaynak: AA
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