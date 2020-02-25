Kasapoğlu, Üçok'tan yatırımları hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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Kasapoğlu, Üçok'tan yatırımları hakkında bilgi aldı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suluova Belediyesini ziyaret etti.

Kasapoğlu, Üçok'tan yatırımları hakkında bilgi aldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suluova Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Kasapoğlu, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'tan Suluova ilçesinde sürdürülen hizmetler ve çalışmalar ile planlanan projeleri hakkında bilgi aldı.


Amasya Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez ve beraberindekilerin de yer aldığı ziyarette Bakan Kasapoğlu, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'tan Suluova ilçesinde sürdürülen hizmetler ve çalışmalar ile planlanan projeleri hakkında bilgi aldı. Suluova Belediyesi ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Suluova'dan ayrıldı. - AMASYA

Mehmet Kasapoğlu, Fatih Üçok, Suluova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
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