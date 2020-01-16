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Kasapoğlu: "Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz"
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"...
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:30 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
"Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" dördüncü gününde devam etti. Çalıştayın dördüncü gününün tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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