Kasapoğlu: "Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasapoğlu: 'Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz' - Son Dakika Spor

Kasapoğlu: "Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz"

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

"Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" dördüncü gününde devam etti. Çalıştayın dördüncü gününün tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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Kasapoğlu: Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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