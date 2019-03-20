Kasapoğlu: "Ülkemiz, Avrupa'nın En Yoğun Genç Nüfusuna Sahip Ülke"
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Ortaokulu'nun açılışında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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