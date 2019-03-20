Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Ülkemiz, Avrupa'nın En Yoğun Genç Nüfusuna Sahip Ülke"

Kasapoğlu: "Ülkemiz, Avrupa'nın En Yoğun Genç Nüfusuna Sahip Ülke"

32 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Ortaokulu'nun açılışında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Ortaokulu'nun açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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