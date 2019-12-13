Kasapoğlu: "Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi' - Son Dakika

Kasapoğlu: "Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi"

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletleri makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletleri makamında kabul etti. (1)

Kasapoğlu: Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı ilham veren gençleri ödüllendirdi
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran! Leicester City Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı

Son Dakika Haberleri
17:52 Yunus Emre'nin mezarının Mengen'de olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı - Son Dakika
17:50 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
17:50 Ceren'in katilinin iddianamesi kabul edildi - Son Dakika
17:47 Sultanahmet meydanında silahlı kavga 2 - Son Dakika
17:44 Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:55:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasapoğlu: "Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]