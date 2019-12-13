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Kasapoğlu: "Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi"
7 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletleri makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:31 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletleri makamında kabul etti. (1)
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