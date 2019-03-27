Kasapoğlu: "Ülkemizin Doğusunu İstismar Ettikleri Gibi Bu Seçimde de Kirli İttifaklarını...
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- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti Kasapoğlu'nun çalışan işçilerle sohbeti Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Siteler bölgesinde çalışan işçilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret...
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti
Kasapoğlu'nun çalışan işçilerle sohbeti
Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Siteler bölgesinde çalışan işçilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:01 Kaynak: AA
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