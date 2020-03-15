Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza misafirlerimizi alma çalışmasını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: '(Umreden dönenler) Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza misafirlerimizi alma çalışmasını... - Son Dakika

Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza misafirlerimizi alma çalışmasını...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu. (1)

Kasapoğlu: (Umreden dönenler) Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza misafirlerimizi alma çalışmasını...

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:39 Kaynak: AA
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