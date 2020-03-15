Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu. (2)

Bakan Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina amacıyla misafir edildiğini açıkladı.