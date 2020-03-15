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Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Karantina sürecini Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Soru soran basın mensubu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:45 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Soru soran basın mensubu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu. (2)
Bakan Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina amacıyla misafir edildiğini açıkladı.
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