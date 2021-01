Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Tuşba Belediyesi ziyaretinin ardından Atatürk Şehir Stadı'nı inceleyip, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tekerlekli kayak sporcuları ile yörede "topa garane" adıyla bilinen beyzbol oyununu oynayan gençleri izleyen Kasapoğlu, ardından Ferdi Sporlar Merkezi'ne geçti.

Judo, jimnastik, tekvando ve güreşte müsabakalarına hazırlanan sporcularla bir araya gelen Kasapoğlu, ardından kentteki bir otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Buluşmaları programına katıldı.

Burada gençlere hitap eden Kasapoğlu, hayata geçirecekleri yatırımlarla Van için yeni bir sayfa açacaklarını belirterek, "Yüzme, bireysel sporlar ve takım sporlarıyla pek çok tesisi kent merkezine, ilçelere, hatta köylere kazandıracağız. Ciddi bir tesisleşmemiz var ama bunu yeni bir seviyeye taşıyacağız. Bununla birlikte Van, çok dinamik bir genç nüfusa sahip. Bu dinamizme en güçlü şekilde ayak uydurmamız lazım. Hamdolsun bugün bununla ilgili yeni çalışmalarımız var. Sizler için her imkanı ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Van'da yatırımlar konusunda yeni bir dönem başlatıyoruz"

Daha sonra aynı otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, Van gençliğinin her zaman gündemlerinde olduğunu aktardı.

Hem milletvekilleri hem de teşkilatlarıyla, Van'ın ilçelerini, köylerini, gençlerini, kadınlarını nasıl daha fazla destekleyebileceklerinin, yatırımları nasıl daha yukarı taşıyabileceklerinin gayretini gösterdiklerini dile getiren Kasapoğlu, "2020 yılında hem yeni tesisleri kazandırdık hem bakım onarım gerektiren tesislerimizi yeniledik. Yapabileceğimiz çalışmaları da değerlendirdik. Van'ın sporda bir marka şehir olması noktasında önemli bir adımı bugün gerçekleştiriyoruz. Van'daki gençlik ve spor yatırımlarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu yeni dönemin Van halkı için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyada gıptayla bakılan bir ülke olduğunu kaydeden Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıllık yönetimi sürecinde her alanda ilerlediklerini, amaçlarının yeni bir vizyonla sanayide, ekonomide, ticarette, sağlıkta, eğitimde daha ileriye gitmek olduğunu vurguladı.

"2023, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda gençliğimiz ve sporumuz bizler için çok önemli iki alan." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bu alanları en güçlü şekilde hazırlama ve tüm halkımızı destekleme noktasında heyecanla, gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Van'da yetişen ve kendini ispatlayan sporcularımızla bir araya geldik. Onlar bizim gurur ve heyecan kaynağımız, en büyük umudumuz. Onların sayısını arttırmak için buradayız. Bu çalışmalarımızla ve bundan sonraki çalışmalarla Türkiye'nin, her alanda olduğu gibi İstiklal Marşı'mızı, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularımızın sayısının artmasıyla çok daha güçlü yarınları olacak. Biz de gençlerimizle gurur duymaya devam edeceğiz. AK Parti olarak tüm kadrolarımızla hiçbir zaman yıkanlardan, yakanlardan olmadık. Bilakis inşa ve ihya edenlerden olduk, olmaya devam edeceğiz. Kalbi temiz, cesur gençlerimizle, kardeşlerimizle aramıza kimsenin girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Umudumuz, en değerli varlığımız olan gençlerimiz, yarının değerli bilim insanları olarak her alanda yetenekleriyle, kişilikleriyle, ahlaklarıyla, erdemleriyle bu milletin aziz evlatları olarak, ecdatlarından aldıkları kutsal emaneti daha güçlü şekilde daha yukarılara taşıyacaklar. Biz de onlar için bu yatırımları bir bir hazırlamaya, geliştirmeye ve inşa etmeye devam edeceğiz."

"Van'ın her yerinde yeni tesisleri halkımızla buluşturacağız"

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, süreçlerin hızlandırılması, kurumlar arası iş birliğinin artırılması adına ülkeye vizyon kazandıran bir süreç olduğunu dile getirdi.

Bu vesileyle her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Stadımızı adeta yeniden inşa ettik. Stadımızın tüm alanlarının yenilenmesinden, bireysel spor alanlarıyla sporcularımızın hizmetinde olmasından gurur ve heyecan duydum. Bugün gerçekleştireceğimiz imzalarla Van'ın her yerinde yeni tesisleri halkımızla buluşturacağız. Van'da gençlik merkezi, spor salonu olmayan ilçemiz kalmayacak. Bu projeler en kısa zamanda tamamlanacak. Güçlü bir sinerjiyle buraları dolu dolu yaşatacağız. Her alanda halkımıza hizmet edecek 50'den fazla semt sahasını Van'ımıza kazandırıyoruz. Spor yapmak isteyen herkese, sporu erişilir kılma adına her tür imkanı sunmaya devam edeceğiz. Bu bir şaha kalkma dönemi ve bu da onun başlangıcı. Spor birleştiren, kaynaştıran bir olgu. Protokollerin gençlerimiz, halkımız, kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal'ın da birer konuşma yaptığı tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Edremit Millet Kıraathanesi'ni ziyaret edip, ilçe meydanına getirilen atları sevdi.