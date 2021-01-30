Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması

30.01.2021 16:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Tuşba Belediyesi ziyaretinin ardından Atatürk Şehir Stadı'nı inceleyip, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tekerlekli kayak sporcuları ile yörede "topa garane" adıyla bilinen beyzbol oyununu oynayan gençleri izleyen Kasapoğlu, ardından Ferdi Sporlar Merkezi'ne geçti.

Judo, jimnastik, tekvando ve güreşte müsabakalarına hazırlanan sporcularla bir araya gelen Kasapoğlu, ardından kentteki bir otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Buluşmaları programına katıldı.

Burada gençlere hitap eden Kasapoğlu, hayata geçirecekleri yatırımlarla Van için yeni bir sayfa açacaklarını belirterek, "Yüzme, bireysel sporlar ve takım sporlarıyla pek çok tesisi kent merkezine, ilçelere, hatta köylere kazandıracağız. Ciddi bir tesisleşmemiz var ama bunu yeni bir seviyeye taşıyacağız. Bununla birlikte Van, çok dinamik bir genç nüfusa sahip. Bu dinamizme en güçlü şekilde ayak uydurmamız lazım. Hamdolsun bugün bununla ilgili yeni çalışmalarımız var. Sizler için her imkanı ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Van'da yatırımlar konusunda yeni bir dönem başlatıyoruz"

Daha sonra aynı otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, Van gençliğinin her zaman gündemlerinde olduğunu aktardı.

Hem milletvekilleri hem de teşkilatlarıyla, Van'ın ilçelerini, köylerini, gençlerini, kadınlarını nasıl daha fazla destekleyebileceklerinin, yatırımları nasıl daha yukarı taşıyabileceklerinin gayretini gösterdiklerini dile getiren Kasapoğlu, "2020 yılında hem yeni tesisleri kazandırdık hem bakım onarım gerektiren tesislerimizi yeniledik. Yapabileceğimiz çalışmaları da değerlendirdik. Van'ın sporda bir marka şehir olması noktasında önemli bir adımı bugün gerçekleştiriyoruz. Van'daki gençlik ve spor yatırımlarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu yeni dönemin Van halkı için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyada gıptayla bakılan bir ülke olduğunu kaydeden Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıllık yönetimi sürecinde her alanda ilerlediklerini, amaçlarının yeni bir vizyonla sanayide, ekonomide, ticarette, sağlıkta, eğitimde daha ileriye gitmek olduğunu vurguladı.

"2023, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda gençliğimiz ve sporumuz bizler için çok önemli iki alan." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bu alanları en güçlü şekilde hazırlama ve tüm halkımızı destekleme noktasında heyecanla, gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Van'da yetişen ve kendini ispatlayan sporcularımızla bir araya geldik. Onlar bizim gurur ve heyecan kaynağımız, en büyük umudumuz. Onların sayısını arttırmak için buradayız. Bu çalışmalarımızla ve bundan sonraki çalışmalarla Türkiye'nin, her alanda olduğu gibi İstiklal Marşı'mızı, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularımızın sayısının artmasıyla çok daha güçlü yarınları olacak. Biz de gençlerimizle gurur duymaya devam edeceğiz. AK Parti olarak tüm kadrolarımızla hiçbir zaman yıkanlardan, yakanlardan olmadık. Bilakis inşa ve ihya edenlerden olduk, olmaya devam edeceğiz. Kalbi temiz, cesur gençlerimizle, kardeşlerimizle aramıza kimsenin girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Umudumuz, en değerli varlığımız olan gençlerimiz, yarının değerli bilim insanları olarak her alanda yetenekleriyle, kişilikleriyle, ahlaklarıyla, erdemleriyle bu milletin aziz evlatları olarak, ecdatlarından aldıkları kutsal emaneti daha güçlü şekilde daha yukarılara taşıyacaklar. Biz de onlar için bu yatırımları bir bir hazırlamaya, geliştirmeye ve inşa etmeye devam edeceğiz."

"Van'ın her yerinde yeni tesisleri halkımızla buluşturacağız"

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, süreçlerin hızlandırılması, kurumlar arası iş birliğinin artırılması adına ülkeye vizyon kazandıran bir süreç olduğunu dile getirdi.

Bu vesileyle her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Stadımızı adeta yeniden inşa ettik. Stadımızın tüm alanlarının yenilenmesinden, bireysel spor alanlarıyla sporcularımızın hizmetinde olmasından gurur ve heyecan duydum. Bugün gerçekleştireceğimiz imzalarla Van'ın her yerinde yeni tesisleri halkımızla buluşturacağız. Van'da gençlik merkezi, spor salonu olmayan ilçemiz kalmayacak. Bu projeler en kısa zamanda tamamlanacak. Güçlü bir sinerjiyle buraları dolu dolu yaşatacağız. Her alanda halkımıza hizmet edecek 50'den fazla semt sahasını Van'ımıza kazandırıyoruz. Spor yapmak isteyen herkese, sporu erişilir kılma adına her tür imkanı sunmaya devam edeceğiz. Bu bir şaha kalkma dönemi ve bu da onun başlangıcı. Spor birleştiren, kaynaştıran bir olgu. Protokollerin gençlerimiz, halkımız, kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal'ın da birer konuşma yaptığı tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Edremit Millet Kıraathanesi'ni ziyaret edip, ilçe meydanına getirilen atları sevdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Futbol kulübü Kamaz, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a teklif yaptı Yolsuzlukla suçlanan Çin Huarong Varlık Yönetimi eski başkanı, idam edildi Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı Oğullarını vatani birliğine teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi ama belirttiği gün pazara denk gelmiyor Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi ama belirttiği gün pazara denk gelmiyor         
17:18
Seçim döneminde Mansur Yavaş'ı sahte senetle suçlayan Necmettin Kesgin tutuklandı Seçim döneminde Mansur Yavaş'ı sahte senetle suçlayan Necmettin Kesgin tutuklandı         
17:08
Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu: Hesabı sorulacak Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu: Hesabı sorulacak         
16:47
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son 3 gün Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son 3 gün         
15:58
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti         
15:23
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Tekirdağlı ustanın yaptığı kişiye özel bıçaklar hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor Tekirdağlı ustanın yaptığı kişiye özel bıçaklar hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor         
10:14
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 17:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei