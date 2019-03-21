Kasapoğlu: "Var Sisteminin İşleri Kolaylaştırmak Amacıyla Kullanıldığı ve Esas Unsurun Hakem...
32 dakika önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "VAR sisteminin işleri kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını, hakemin esas unsur olduğunu unutmamak gerekiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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