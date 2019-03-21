Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Var Sisteminin İşleri Kolaylaştırmak Amacıyla Kullanıldığı ve Esas Unsurun Hakem...

Kasapoğlu: "Var Sisteminin İşleri Kolaylaştırmak Amacıyla Kullanıldığı ve Esas Unsurun Hakem...

32 dakika önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "VAR sisteminin işleri kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını, hakemin esas unsur olduğunu unutmamak gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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