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Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2)
6 saat önce
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:04 Kaynak: AA
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulundu. (2)
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