Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2)
Son Dakika Güncel Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2) - Son Dakika

Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2)

6 saat önce

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulundu.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulundu. (2)

Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2)

Mehmet Kasapoğlu, Binali Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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