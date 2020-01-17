Kasapoğlu: "Yarınlarımız hepimiz için daha aydınlık olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Yarınlarımız hepimiz için daha aydınlık olacak' - Son Dakika

Kasapoğlu: "Yarınlarımız hepimiz için daha aydınlık olacak"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın kapanış programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu iştirak etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın kapanış programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu iştirak etti. (3)

Kasapoğlu: Yarınlarımız hepimiz için daha aydınlık olacak

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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