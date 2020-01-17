Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın kapanış programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu iştirak etti. (3)