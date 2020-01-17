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Kasapoğlu: "Yarınlarımız hepimiz için daha aydınlık olacak"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın kapanış programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:42 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın kapanış programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu iştirak etti. (3)
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