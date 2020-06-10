Kasapoğlu yıkım çalışmalarını yerinde inceledi
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Avni Akyol ve İnönü parklarında gerçekleştireceği millet bahçesi projesi kapsamında bölgede bulunan son binanın söküm çalışmalarına başladı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Avni Akyol ve İnönü parklarında gerçekleştireceği millet bahçesi projesi kapsamında bölgede bulunan son binanın söküm çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu çalışmaları bizzat yerinde takip etti.
Geçtiğimiz yıl Avni Akyol ve İnönü parklarında belediyeye ait olan binalarda yıkım çalışması gerçekleştiren Düzce Belediyesi, iki parkın da birleştirilerek Millet bahçesi olması için proje hazırlamasını yapmıştı. Fakat proje kapsamında Anıtpark ile Avni Akyol parkı arasında kalan bir bina projeye engel oluyordu. Yapılan görüşmelerin ardından o binada da söküm çalışmaları başlatıldı. Dünyaca ünlü bir markanın lokantası olan binada ilk etapta sökümler yapılacak. Daha sonra da bina yıkılacak. Düzce Belediyesi'de TOKİ işbirliği ile Avni Akyol ve İnönü parklarını birleştirerek Millet Bahçesi yapacak. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu söküm çalışmalarını bizzat yerinde takip etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 10:08 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kasapoğlu yıkım çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
Son Dakika Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı