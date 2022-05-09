Kasapta çıkan yangın 15 dükkana sıçradı: İş yerleri kullanılamaz halde - Son Dakika
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Kasapta çıkan yangın 15 dükkana sıçradı: İş yerleri kullanılamaz halde

09.05.2022 10:53

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kasap dükkanında çıkan yangın, 15 iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası iş yerlerinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İlçe merkezinde ilk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde de patlamalar oldu. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

Kasapta çıkan yangın çevre dükkanlara sıçradı! 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi

15 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Hisarcık, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasapta çıkan yangın 15 dükkana sıçradı: İş yerleri kullanılamaz halde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasapta çıkan yangın 15 dükkana sıçradı: İş yerleri kullanılamaz halde - Son Dakika
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