Son Dakika Haberleri: Kasaptaki Görüntüleriyle Tanınan 'Yeşim' Adlı Kedi, Öldü

Kasaptaki Görüntüleriyle Tanınan 'Yeşim' Adlı Kedi, Öldü

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, patilerinin üstünde kasaptan yiyecek beklediği görüntüleriyle tanınan 'Yeşim' adlı sokak kedisi, yaşamını yitirdi.

Kasaptaki Görüntüleriyle Tanınan 'Yeşim' Adlı Kedi, Öldü, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, patilerinin üstünde kasaptan yiyecek beklediği görüntüleriyle tanınan 'Yeşim' adlı sokak kedisi, yaşamını yitirdi. Yeşim'in ölümü, başta onu besleyen kasap İkram Korkmazer (47) olmak birçok kişiyi üzdü. 

Turgutlu'da 37 yıldır kasaplık yapan İkram Korkmazer'in her sabah dükkanı açar açmaz iş yerine gelen sokak kedisini beslediği görüntüleri, sosyal medyadan paylaşınca, büyük beğeni topladı. Ön patilerini havaya kaldırarak duran, yoğunluk varsa bekleyen, ne istediği sorulunca yemek ister gibi miyavlayan kedinin görüntüleri tebessüm yaratıp, başkalarınca da sosyal medyadan paylaşıldı. Videonun yurt dışında da yayınlanmasıyla iyiden iyiye ünlenen sosyal medya fenomeni kedi 'Yeşim', bu hafta başında kasaba bitkin halde geldi. Korkmazer'in durumu fark etmesiyle, hemen veterinere götürülen kedi, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftlik evinin bahçesine kediyi gömdüğünü söyleyen Kasap İkram Korkmazer, üzüntülerinin büyük olduğunu dile getirdi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:05 Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, Güncel
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