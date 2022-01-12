"Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz - Son Dakika

Veteriner Hekimler Derneği, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin "Ben tasarrufa dikkat ediyorum. Ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidip kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir. Herkes bu imkanı da bulamayabilir, bu ayrı mesele. Bu zamları ben de iliğine kadar ailemle hisseden birisiyim" şeklindeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"KONTROLSÜZ ET TÜKETİMİNİ ÖZENDİREN BİR AÇIKLAMA"

Dernek, Destici'ye tepki göstererek gıda arzının üretimden tüketimine kadar geçen süreçte multidipliner bir yaklaşımla ele alınması gereken bir 'halk sağlığı' sorunu olduğunu belirtti. Ardından şunlar kaydedildi:

"Tüm bunlara rağmen halka örnek olması gereken ve kurucu başkanı bir veteriner hekim olan Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı, Sayın Mustafa Destici'nin bir televizyon programında mezbaha dışı ve kontrolsüz et tüketimini özendiren açıklaması bizleri 'halk sağlığı' adına endişelendirmiş ve bu açıklamayı yapmaya zorunlu kılmıştır.

"TÜKETİCİLERİN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE ARZ EDER"

Menşei belli olan, kesim öncesi/sırası/sonrasında Resmi Veteriner Hekimlerce kontrol edilen, onaylı mezbaha ve kesimhanelerde kesimleri yapılan hayvanlardan elde edilen ürünlerin tüketilmesi, halkımızın sağlığı için elzemdir. Bu kontrolün yapıldığını gösteren belirteç ise karkasların üzerine vurulan resmi damgalardır. Kontrolsüz ve mezbaha dışı kesilen etler, tüketicilerin sağlığı için tehlike arz etmektedir."

Açıklamanın tamamı şöyle: