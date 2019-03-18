Son Dakika Haberleri: Kasaptan Hırsızlığı Güvenlik Kamerası Kaydetti

Kasaptan Hırsızlığı Güvenlik Kamerası Kaydetti

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kasaptaki hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kasaptan Hırsızlığı Güvenlik Kamerası Kaydetti, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kasaptaki hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitez Mahallesi'nde kasap işleten Mahmut Hakalan, sabah iş yerine geldiğinde etrafı dağınık vaziyette bulunca polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüde, yüzlerinde maske, başlarında da şapka ve kapüşon bulunan iki şüphelinin iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis, kasaptan yaklaşık 4 bin lira madeni para, bilgisayar ve işletmeciye ait gözlüğü çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:49 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
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