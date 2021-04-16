Kasaptan, manava mahalle esnafına yeni ek gelir kapısı

Mahalle ruhunu yaşatan kasaptan manava, marketten şarküteriye birçok işletme GetirÇarşı ile milyonlarca kullanıcıya erişerek kazançlarını artıracak. Kullanıcılar da bu sayede mahallelerindeki sevdikleri, güvendikleri işletmelerden diledikleri ürüne ulaşabilecek.

Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015 yılında başlatan Getir, yeni hizmeti GetirÇarşı ile market, şarküteri, manav, kasap, kuru yemişçi, pet shop gibi işletmeleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. GetirÇarşı, mahalle esnafının dijital dönüşümüne katkı sağlayarak ek bir gelir kapısı oluşturacak. Kullanıcılar ise Getir üzerinden tanıdığı, bildiği esnafından kolayca alışveriş yapabilecek.

"AMACIMIZ, MAHALLE ESNAFININ DAHA FAZLA İŞ YAPMASINI SAĞLAMAK"

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Yeni hizmetimiz GetirÇarşı ile kullanıcılarımız, mahallelerindeki alıştıkları ve sevdikleri esnaflardan alışveriş yapmaya devam edebilecek. Amacımız, mahalle kültürünün vazgeçilmezi olan esnafın dijitalleşen dünyaya dahil olarak daha fazla iş yapmasına olanak sağlamak. Bu vesileyle Türkiye'de 2 milyonu aşkın işletmeyi GetirÇarşı hizmetimize üye olmaya davet ediyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle zorlu günler yaşayan mahalle esnafı, GetirÇarşı aracılığıyla ek kazanç sağlayarak mahalleleriyle bütünleşecek" dedi.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR, SİFTAH ÇOK YAKINDA

16 Nisan itibarıyla işletme kaydı almaya başlayacak olan GetirÇarşı, çok yakında Getir kullanıcılarıyla buluşacak. Üye olmak isteyen işletmeler, Getir uygulaması üzerindeki linkten pratik başvuru formunu doldurabilecekler. GetirÇarşı, öncelikle İstanbul'da faaliyet gösterecek. Manav, kasap, yufkacı, fırın, balıkçı, çiçekçi, pastane, nalbur, aktar, kırtasiye, züccaciye ve kitabevleri de sisteme dahil olacak. Getir kullanıcılarının GetirÇarşı üzerinden mahallelerindeki işletmelerden vereceği siparişler, işletmelerin teslimat hizmetiyle ya da 'Getir Getirsin' seçeneği ile 30-45 dakika arasında kapılarına ulaşacak.

GETİRÇARŞI'DA ÖDEMELER ERTESİ GÜN HESAPTA

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek sözlerine şöyle devam etti:

"GetirÇarşı hizmetimizle mahalle esnafının dijital dönüşümüne olanak sağlamanın yanında ekonomiye de hareketlilik getirmeyi arzu ediyoruz. Öte yandan, GetirYemek hizmetimizde edindiğimiz tecrübeyle, işletmeler için nakit akışının önemini son derece iyi biliyoruz. Bu nedenle, GetirÇarşı'da da GetirYemek'te olduğu gibi ilk günden itibaren işletmecilerimizin kazançları, ertesi gün hesaplarına yatacak."

Pandemi sürecinde zorlanan pek çok sektörden işletmeciye can suyu olmayı hedefleyen GetirÇarşı, sisteme üye olmak isteyen fakat gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan işletmelere destek paketleri de sunacak.

GetirÇarşı üyesi işletmeler tek bir ekran üzerinden, kolaylıkla, tüm siparişlerini, sipariş hareketlerini, finansal hareketlerini gözlemleyebilecek, ürünlerini satışa açabilecekler.

GetirÇarşı'ya üye olmak isteyen işletmeler panel.getircarsi.com/form/on-basvuru adresinden başvurularını yapabilecek.