Kasaptan sokak hayvanları için örnek uygulama - Son Dakika

Kasaptan sokak hayvanları için örnek uygulama

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, kasap Volkan Aktürk (38), sattığı etlerden çıkan kemikleri kırıp poşetleyerek dükkanının önüne koyduğu buzdolabında saklıyor.

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İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, kasap Volkan Aktürk (38), sattığı etlerden çıkan kemikleri kırıp poşetleyerek dükkanının önüne koyduğu buzdolabında saklıyor. Aktürk'ün sokak hayvanları için başlattığı farkındalığa destek veren çevre sakinleri, bu poşetlerden ihtiyacı kadarını ücretsiz alıp sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Narlıdere'de bir kasabın öncülüğünü yaptığı kampanya kapsamında çok sayıda hayvansever, sokak hayvanlarını besleyip onlarla güçlü bir bağ kuruyor. Her gün satılan etlerden çıkan kemikleri özenle dilimleyip sokak hayvanları için poşetlere yerleştiren kasap Volkan Aktürk, dükkanının önüne koyduğu buzdolabından, kemik torbalarının ücretsiz şekilde dağıtımını sağlıyor. Uzun yıllardır et lokantası işleten ve kasaplık yapan Aktürk, "Çevredeki hayvanseverlerin bizden talepleri oluyordu. Bu kemikleri zaten ücretsiz veriyordum. Bunun için küçük bir dolap alıp daha fazla hayvanın faydalanmasını sağladım" dedi. Etlerin üzerinden çıkan kemiklerin tamamını poşetleyerek kapının önünde bulundurduğu dolabın içine yerleştirdiğini anlatan kasap Aktürk, hayvanseverlerin sorgusuz sualsiz dolabın içinden dilediği kadar poşet alabildiğini dile getirdi. Çevrede yaşayan sahipsiz hayvanları beslediklerini söyleyen Volkan Aktürk, "Bu dolabın hep boşaldığını görüyoruz. Dolabın boş olması bizim amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. İnsanların ilgisi güzel. Tepkiler olumlu. Uzak noktalara, dağlarda yaşayan hayvanlara bile kemik götürenler var. Günde en az 20-30 torba kemik çıkıyor. Büyük kaba kemikleri koymuyor, testereyle kesip dilim dilim yapıyoruz. Satabildiğimiz kadar etin kemiğini sunuyoruz. Bütün meslektaşlar bize destek olsun. Kampanyamız sosyal medyada da ilgi gördü. Sanatçılar bile bizi destekledi. Projemizin örnek olması gerekti" dedi.

KEMİKLERİ KAYNATIP MAMA YAPIYORNarlıdere'de yaşayan hayvanseverlerden emekli Sevda Altan Savcı (82) da 19 yıl beslediği köpeğinin öldüğünü, 14 yıldır da sokakta köpek baktığını belirtti. Sokakta yaşayan 25 kediyi de beslediğini söyleyen Savcı, kasabın uygulamasını çok beğendiğini dile getirdi ve şöyle devam etti: "Bu uygulamayı çok beğendim. Keşke birçok kişi buna destek verse. Onları çok seviyorum. Maaşımı aldım mı iki, üç torba kuru mama alırdım. Ama hep aynı şeyi yemesinler diye bugün buraya boyun almaya geldim. Ücretsiz kemik verildiğini duydum. Kemikleri tencerede kaynattım, ekmek doğradım. Et suyuyla kedilere dağıttım. Burada çok sokak hayvanı var. Bu farkındalık çok hoşuma gitti. Hayvanları düşünerek kemikleri ziyan etmiyorlar. Bu kasabı kutluyorum"DİĞER ESNAFLARDAN DA DESTEK İSTEDİ

Yaklaşık 2 yıldır ormanlık alanda sokak hayvanlarını beslediğini aktaran Dilan Deniz Gökçek İşcan ise 40 kedi ve 4 köpeğinin dışında çevre mahallelerdekini de ekleyince 100 kedi ve 25 köpeğe sahip çıktığını kaydetti. Gökçek, "Bu kasabın kapısının önünde yer alan buzdolabının üzerinde 'fark değil farkındalık yaratıyoruz, sokak hayvanları için ücretsiz kemik dağıtıyoruz' yazısını görünce inanamadım. Hemen hemen her gün buradan kemik alıp evde kaynatıyorum. Kaynatmaya zamanım olmadığında ince kemikleri tercih ediyorum. Kesinlikle çok büyük fark yarattılar. Buradaki etler ve kemikler çok temiz. Umarım kasabımızın sesi duyulur ve diğer esnaflar da katılır. Ağzı dili olmayan bu hayvanları gönüllüler olarak besleyelim" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 08:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kasaptan sokak hayvanları için örnek uygulama - Son Dakika
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