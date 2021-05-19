Kasaptaşı Parkındaki spor aletleri ve koşu pisti yenilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehre yeni yeşil alanlar kazandırırken diğer yandan mevcut park ve yeşil alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tam kapanma tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamasını fırsata çevirerek halkın yoğun olarak kullandığı Kasaptaşı Parkı olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Parkında bulunan koşu pisti ve fitnes malzemelerini yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Kasaptaşı Parkı özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak mekanı oluyor. Öyle ki sabahın erken saatlerinde spor yapmaya gelerek zinde kalan da var, akşam yemeğinin ardından yürüyüş yapıp stres atan da bu durumu göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi içerisinde 600 metre koşu pisti bulunan alanda yeni kauçuk zemin kaplama uygulaması yaparak bin metreye çıkardı. Kasaptaşı parkının çerisinde bulunan ve deforme olan fitnes oyun gruplarını da yenileriyle değiştiren ekipler, vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri, spor ve yürüyüş yapabilecekleri bir ortam hazırladı.

Kasaptaşı Parkını çok sevdiklerini söyleyen vatandaşlar da, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yenileme çalışmalarıyla spor alanlarının daha modern ve kullanışlı olduğunu belirterek başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - ŞANLIURFA