Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar, uzun süre soğukta muhafaza edilen sütün randımanı düşürdüğünü belirterek, "Üreticiye, kaşar yoğurma tahtasının tekrardan getirilmesini önerdik. Yoğurma işlemi aslında kaşara gerçek kimliğini kazandıran unsurdur." dedi.

Lezzeti ve kalitesi ile adından söz ettirmesine rağmen yurt dışına yeterince ihraç edilemeyen kaşar peynirinin ekonomik değerinin arttırılması için çalışma yapan Prof. Dr. Avşar, ilk olarak Ardahan'da üreticilerle bir araya gelip çalışma sistemlerini inceledi.

Avşar, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) ortaklaşa çalışması kapsamında, Ardahan'da kaşar üreticileri ile bir araya geldiklerini aktararak, pratik açıdan üretim aşamasında yapılan hataları sahada tespit etme şansı bulduklarını ifade etti.

Saha araştırmasında yöre halkı için büyük kazanç sağlayan kaşar üretiminde geleneksel yöntemlerin korunmasının önemine işaret eden Avşar, AA muhabirine, üreticilerin bol kazanç elde etmek için yapması gerekenleri anlattı.

"Kaşar yoğurma tahtası tekrar getirilmeli"

Kentteki kaşar üretimini adım adım takip ettiklerini vurgulayan Avşar, şöyle konuştu:

"Uzun süre soğukta muhafaza edilmiş süt, randımanı düşürüyor. Üreticiye, kaşar yoğurma tahtasının tekrardan getirilmesini önerdik. Yoğurma işlemi aslında kaşara gerçek kimliğini kazandıran unsurdur. Ayrıca kaşarın başka bir değerimiz olan bal mumu ile kaplanarak hem korunabileceğini hem de olgunlaştırılabileceğini önerdik. Bu şekilde pazarlamanın piyasalarda daha rağbet göreceğini düşünüyoruz. Bu önerilerimiz üreticide olumlu karşılık buldu."

Avşar, Ardahan'ın Türkiye'nin küçük kentlerinden biri olmasına rağmen sadece kaşarda önemli kazanç elde ettiğine değinerek, bu kazancın daha da büyüyecek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

"Bölgesel refahı arttırma hedefi"

Bölgesel refahı arttırmak istediklerini belirten Avşar, şunları kaydetti:

"Ardahan'da yaklaşık 200 milyon liraya varan kaşar ekonomisini daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu geliri de bütün tabana, yani süt üreticisine yaymayı amaçlıyoruz. Ardahan altın yumurtlayan bir kaz gibi, her şey aslında burada var. Bunca yıl doğal olarak kalmışız. En güzel ve temiz havaya sahibiz. Buranın kışı bir kader değil, bir fırsattır. Buranın karı bir zulüm değil, bir mücevherdir. Bu doğal kaynakları canlandırmak ve karlılığını attırmak istiyoruz."

"İzlenebilir tarım ekonomisi oluşabilir"

Ardahan'da istenmesi halinde izlenebilir tarım ekonomisinin oluşabileceğini aktaran Avşar, bunun ortak akıl ile mümkün olacağını söyledi.

Hatay'da günde 250 bin porsiyon künefenin ihraç edildiğine dikkati çeken Avşar, "Aynısı Ardahan'da kaşarda da olabilir. Böyle bir potansiyelimiz var. Bu da uzun vadeli bir çalışmayla 5 yılda, 10 yılda oluşabilecek bir durum. Ardahan'da izlenebilir dijital tarım ekonomisi yaratabiliriz. Gerek kaşar gerek bal ve diğer ürünlerimiz için." diye konuştu.

Avşar, sahte kaşar üreticilerinin ortadan kalkması için ise üreticiye izlenebilirlik sistemin kurulmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.