Son Dakika › Ekonomi › Kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle Kars mutfağı - Son Dakika Ekonomi
Kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle Kars mutfağı
40 dakika önce
Hilton İstanbul Bosphorus Lalezar, iki yıl önce hayata geçirdiği "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi kapsamında bu kez kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle ün yapmış Kars mutfağını ağırlıyor.
Hilton İstanbul Bosphorus Lalezar, iki yıl önce hayata geçirdiği "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi kapsamında bu kez kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle ün yapmış Kars mutfağını ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05
Son Dakika Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor Trabzon yerel basını kritik maçı böyle gördü: Derbide fırtına koptu Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu Son dakika: Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini 16 Mart'a kadar durdurdu