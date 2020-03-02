Kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle Kars mutfağı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle Kars mutfağı - Son Dakika Ekonomi

Kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle Kars mutfağı

40 dakika önce

Hilton İstanbul Bosphorus Lalezar, iki yıl önce hayata geçirdiği "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi kapsamında bu kez kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle ün yapmış Kars mutfağını ağırlıyor.

Kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle Kars mutfağı, System.String[]

Hilton İstanbul Bosphorus Lalezar, iki yıl önce hayata geçirdiği "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi kapsamında bu kez kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle ün yapmış Kars mutfağını ağırlıyor.

İstanbul, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05 
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