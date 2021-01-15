ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Serik ilçesinde üzerinde 2 çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Irak uyruklu Abbas Saadi Khalaf, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Khalaf'ı dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2) - Son Dakika