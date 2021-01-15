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Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2)

15.01.2021 13:35
Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2)

Son dakika gündem haberi: ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIAntalya'nın Serik ilçesinde üzerinde 2 çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Irak uyruklu Abbas Saadi Khalaf, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde üzerinde 2 çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Irak uyruklu Abbas Saadi Khalaf, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Khalaf'ı dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2)
Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2)
Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2)
Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2)
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Hisarcık, Antalya, serik, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım (2) - Son Dakika
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