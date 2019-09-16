Son Dakika Haberleri: Kasasında çay demlenen kamyonet yandı: 1 yaralı
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Kasasında çay demlenen kamyonet yandı: 1 yaralı

1 saat önce

ANTALYA'da, parkta çalışan işçiler, molalarında belediyeye ait kamyonette çay demledi.

Kasasında çay demlenen kamyonet yandı: 1 yaralı, System.String[]
ANTALYA'da, parkta çalışan işçiler, molalarında belediyeye ait kamyonette çay demledi. Bu sırada kasadaki benzin dolu bidona alev sıçrayınca çıkan yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi, 1 belediye işçisi yaralandı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Atatürk Kültür Parkı içinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi işçileri, sabah saatlerinde bakım çalışması için parka geldi. İşçileri parka 07 FTF 09 plakalı kamyonetle getiren Yılmaz Canbakış, aracı park etti. İşçiler, çalışmaya ara verdikleri sırada kamyonetin kasasında çay demlemeye başladı. Bu sırada alev, iş makinelerinde kullanmak için kasada bulunan benzin dolu bidona sıçradı. Diğer benzin bidonlarının da yanmasıyla birlikte yangın bir anda bütün aracı sardı.
Kamyonetin yandığını gören işçilerden biri, o sırada araca doğru koşarak müdahalede bulunmak istedi. İşçi kollarından hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, küle dönen kamyonet çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Kamyonetin yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, 'Antalya Hakkında' adlı sosyal medya hesabından paylaşıldı.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
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