Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil şaşkına çevirdi - Son Dakika

Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil şaşkına çevirdi

İSTANBUL - E-5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen otomobil bu kadarına pes dedirtti. Kartonların adeta kule oluşturduğu otomobilin trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen bir otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Karton yığınlarının adeta kule gibi yükseldiği otomobil trafikte tehlikeye neden oldu. Sürücüsünün güvenlik önlemlerini almadığı görülen otomobildeki kartonların yola düşmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Kasasındaki kartonların adeta kule gibi yükseldiği otomobilin yolda ilerlediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.