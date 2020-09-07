Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil şaşkına çevirdi - Son Dakika

Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil şaşkına çevirdi
Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil şaşkına çevirdi E-5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen otomobil bu kadarına pes dedirtti.
Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil şaşkına çevirdi
İSTANBUL - E-5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen otomobil bu kadarına pes dedirtti. Kartonların adeta kule oluşturduğu otomobilin trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
E-5 karayolu Kartal mevkiinde kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen bir otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Karton yığınlarının adeta kule gibi yükseldiği otomobil trafikte tehlikeye neden oldu. Sürücüsünün güvenlik önlemlerini almadığı görülen otomobildeki kartonların yola düşmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Kasasındaki kartonların adeta kule gibi yükseldiği otomobilin yolda ilerlediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama İnternet üzerinden oyun konsolu aldı, gelen kargodan kulaklık çıktı MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor Türkiye'de koronadan hangi yaş grubunda kaç kişi öldü? Listede 2 yaşından küçük 6 çocuk var "Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz İkinci el otomobilde büyük tuzak: Aracın kilometresini düşürüp değerinden fazla fiyata satıyorlar Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı Son Dakika! Batman, Şanlıurfa ve Erzurum'da 7 kaymakam görevden alındı Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Erdoğan'dan korona uyarısı: Vazgeçin şu düğünlerden, yemekli merasimlerden Galatasaray, orta saha için Oghenekaro Etebo ile anlaştı! Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı