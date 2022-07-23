Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği kamyon yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği kamyon yandı

23.07.2022 10:45
Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği kamyon yandı

BURSA'da Salih Çeki'nin (44) kullandığı kamyon, kasasındaki samanların elektrik telleriyle temas etmesi sonucu yandı.

BURSA'da Salih Çeki'nin (44) kullandığı kamyon, kasasındaki samanların elektrik telleriyle temas etmesi sonucu yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde, Salih Çeki'nin kullandığı 16 JG 357 plakalı kamyonun kasasındaki samanlar, elektrik telleriyle temas etmesi sonucu alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip güçlükle söndürdü. Sürücünün yara almadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Yangın nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan kara yolu, kamyonun kaldırıldıktan sonra tekrar açıldı.

OTOĞRAFLI


YORUMLAR
500
SİLİVRİ'DE SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI SİLİVRİ'DE SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreği ağzına geldi Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreği ağzına geldi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği kamyon yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:21 Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
09:48 Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif
09:22 Futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlunun kısa sürede paylaşıp sildiği fotoğraf büyük ses getirdi
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
08:55 Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz
08:41 Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 10:45:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği kamyon yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement