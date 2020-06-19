Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak isterken canından oluyordu - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir bakkala müşteri olarak gelen ve kasanın boş olduğu anı fırsat bilen hırsız, kasada bulunan bin lirayı çaldı. O anda içeriye gelen ve kasanın açık olduğunu fark ederek durumdan şüphelenen dükkan sahibi ile hırsız arasında yaşanan arbede ile daha sonrasında şahsın işletme sahibini iterek olay yerinden kaçış anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, sabah saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi üzerinde bulunan bir bakkal dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bakkala müşteri gibi gelen bir şüpheli kasanın boş olmasını fırsat bilerek kasayı açtı. Şüphelinin, kasada bulunan bin lira civarındaki parayı aldığı esnada içeriye giren dükkan sahibi Dursun D., kasanın açık olduğunu fark ederek durumdan şüphelendi. Dükkandan çıkan şahsın peşinden koşan Dursun D., şahsı tekrar dükkana sokup kendisine parayı alıp almadığını ve üzerini kontrol etmek istediğini söyledi. Bu duruma direnen şüpheli ile dükkan sahibi arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında dükkan sahibi Dursun D.'yi iterek yere düşüren şahıs koşarak olay yerinden uzaklaştı.



O anlar kamerada



Öte yandan, yaşanan hırsızlık ve arbede anları dükkan içerisinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şahsın kasayı açarak içerisindeki parayı alması, dükkan sahibinin durumu anlaması üzerine şüpheliyi tekrar dükkana geri getirmesi ve daha sonrasında ise yaşanan arbede esnasında, şahsın işletme sahibini yere düşürerek olay yerinden kaçışı yer alıyor. Polis ekipleri parayı alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı. - SAKARYA