KASAYI AÇAMAYINCA KESERLE MARKETE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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KASAYI AÇAMAYINCA KESERLE MARKETE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA

28.03.2022 11:29

DİYARBAKIR'da cam kapısını kırıp, girdiği marketin kasasını açamayan M.C., elindeki keserle raflara ve vitrinlere zarar verdi.

DİYARBAKIR'da cam kapısını kırıp, girdiği marketin kasasını açamayan M.C., elindeki keserle raflara ve vitrinlere zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mart'ta 03.30 sıralarında Yenişehir ilçesindeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Elindeki keserle marketin cam kapısını kırarak içeri giren M.C., bir süre kasayı açmaya çalıştı. Kasayı açamayınca sinirlenen M.C., keserle marketin raflarına ve vitrinlerine zarar vermeye başladı. Güvenlik alarmının devreye girmesiyle M.C., paniğe kapılarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle bekçileri şüphelendikleri M.C.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan M.C., kısa süre sonra yakalandı. M.C. gözaltına alınırken, üstünden olayda kullandığı keser de çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KASAYI AÇAMAYINCA KESERLE MARKETE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA
KASAYI AÇAMAYINCA KESERLE MARKETE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA
KASAYI AÇAMAYINCA KESERLE MARKETE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KASAYI AÇAMAYINCA KESERLE MARKETE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASAYI AÇAMAYINCA KESERLE MARKETE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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