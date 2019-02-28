Kasayı Açarken Suçüstü Yakalandı
2 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde en işlek caddesi bulunan bir alışveriş merkezine çatıdan hırsızlık içi giren şahıs, kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde en işlek caddesi bulunan bir alışveriş merkezine çatıdan hırsızlık içi giren şahıs, kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.
Olay Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'ün en işlek caddesinde bulunan alışveriş merkezine çatından giren Yusuf D, merkezde bulunan kasaya yöneldi. Alışveriş merkezindeki alarmın çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler mağazanın sorumlusuyla birlikte içerde yaptıkları aramada Yusuf D'yi kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:53 Kaynak: İHA
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