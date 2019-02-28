Son Dakika Haberleri: Kasayı Açarken Suçüstü Yakalandı

Kasayı Açarken Suçüstü Yakalandı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde en işlek caddesi bulunan bir alışveriş merkezine çatıdan hırsızlık içi giren şahıs, kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Kasayı Açarken Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde en işlek caddesi bulunan bir alışveriş merkezine çatıdan hırsızlık içi giren şahıs, kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Olay Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'ün en işlek caddesinde bulunan alışveriş merkezine çatından giren Yusuf D, merkezde bulunan kasaya yöneldi. Alışveriş merkezindeki alarmın çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler mağazanın sorumlusuyla birlikte içerde yaptıkları aramada Yusuf D'yi kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Hemşireyi Taciz Ettiği İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Serbest Bırakıldı Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var

Trafikte Tartıştığı Genci Öldüren Travestiye Haksız Tahrik İndirimi Yapıldı İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:53:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasayı Açarken Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]