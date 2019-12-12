Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar - Son Dakika
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Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar

6 saat önce

Mersin'de bir evden içinde 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar, System.String[]

Mersin'de bir evden içinde 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şahısların altınları kuyumcuya satma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, rahat tavırları ve gülmeleri dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine başvuran Ş.A. ve M.A. isimli çift, evlerinden içerisinde 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik para kasasının çalındığını söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı V.Y., C.Y, A.Y., G.Y. ve Ö.U. isimli şahısların yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin'in Tarsus ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, V.Y.'yi Tarsus'ta müştekilere ait bir kilitli burma bilezik ve bin 800 lira para ile yakalarken, C.Y. ve G.Y. de İskenderun'da gözaltına alındı. Ekipler, diğer 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'e getirilen 1'i kadın 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.Y. ve C.Y. tutuklanırken, G.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Altınları gülerek satmışlar


Öte yandan, İskenderun'da 4 şahsın kuyumcuya altın satma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde biri kadın 2 kişi kuyumcuya girerek pazarlık yaparken, daha sonra 2 kişinin daha geldiği görülüyor. Bir süre kuyumcuyla pazarlık yapan şahıslar, altınları satıp paraları alarak kuyumcudan çıkıyorlar. Şahısların satış boyunca rahat tavırları ve gülmeleri ise dikkat çekiyor. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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