Kaşdemir: Bigalı Mehmet Çavuş Gibi Bir Yürek, Bir de Kürek Yeter

ÇANAKKALE Savaşları'nın Güney Cephesi'ndeki Seddülbahir bölgesinde karadan çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen düzenlenen programla anıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir , "Memleket ve vatan sevgisi, kutsal değerler sevgisi canından azizse bir insanın, işte Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeter" dedi.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde düzenlenen anma programına, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı , Vali Yardımcısı Cezmi Batuk , Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Bigalı Gazi Mehmet Çavuş'un yakınları, askeri erkan, daire müdürleri, Biga ve Eceabat ilçesi ile Seddülbahir köyünden çok sayıda kişi katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.'ÇANAKKALE RUHU, İSTİKLALİN TEHLİKEDE OLUŞUNA EL KOYUYOR'Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından kürsüye gelen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale ruhunu her daim canlı tutan, o Çanakkale'nin evlatları, torunları bu kahramanları unutmadığını her zaman ortaya koyabiliyorlar. Törenlerle, yaptığı konuşmalarla, çalışmalarla unutmadıklarını her zaman ortaya koyuyorlar. Çanakkale ruhunun da bu milletin evlatlarının göğsünde her zaman canlı olduğu ayan beyan ortada. Ne zaman vatan, ne zaman millet istiklali tehlikeye düşse, Çanakkale ruhu ayağa kalkıp, vatanın, o istiklalin tehlikede oluşuna el koyuyor. Bunun en son örneğini biz 15 Temmuz'da yaşadık. Çok açık net. Nasıl Seyit Onbaşı o sırtında topu kaldırırken neleri hissetmişse, o 15 Temmuz'daki hainlerin, tankın karşısına duran adam da bize göre aynı şeyi hissetti. Nasıl Bigalı Mehmet Çavuş mekanizması bozulan tüfeği kenara atıp, küreği eline kapıp, taşı eline alıp, düşmana hangi duygularla saldırmışsa, nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk Conkbayırı 'nda, 'Size ölmeyi emrediyorum' emrini hangi duygular altında vermişse, Zekai Aksakallı Paşa da Ömer Halisdemir 'e, 'O haini vur' emrini bize göre aynı duygularla verdi. Vatan, millet tehlikedeydi" ifadelerini kullandı.'BİR KÜREK, BİR YÜREK YETER'Çanakkale ruhunun bu Yarımada'da ortaya çıktığını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Vatanın ve milletin geleceğine el koyup, canını ortaya koymak adına bu insanlar cepheye koşmuşsa, 15 Temmuz'da da yine vatanın ve milletin istiklalini tehlikeden kurtarmak adına millet meydanlara koştu. Askeriyle, siviliyle, bürokratıyla, kaymakamıyla, valisiyle herkes meydanlardaydı. Tüm Türk milleti meydanlardaydı. Şunu söylemeye çalışıyorum; Memleket ve vatan sevgisi, kutsal değerler sevgisi canından azizse bir insanın, işte Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeter. Ama imanlı bir yürek, vatan sevgisiyle dolu bir yürek ve milletin geleceğine kendini feda edebilecek cesarette bir yürek. Biz çok şükür Bigalı Mehmet Çavuş'ların her zaman bu milletin içerisinde var olduğunu gördük, görüyoruz" diye konuştu.BİGALI MEHMET ÇAVUŞ SERGİSİ AÇILDIKaşdemir'in konuşmasının ardından Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatını anlatan belgesel izlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Çanakkale Savaşları şehitleri ile tüm şehitlerin ruhları için dua okundu. Ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi içinde Bigalı Mehmet Çavuş Sergisi açılış törenine geçildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve protokol üyelerinin katıldığı törenle sergi açıldı. Sergide, Bigalı Mehmet Çavuş'un nüfus cüzdanı, kendisine ait orijinal fotoğraflar, savaşta yanında olduğu Çerkez kaması, gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası, Kanün-ı Esasi Madalyası, Mehmet Çavuş'la ilgili yerli ve yabancı haberlerin gazete kupürleri yer alıyor.BİGALI MEHMET ÇAVUŞÇanakkale Savaşı'nın isimsiz kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, 1878 yılında dünyaya geldi. Balkan Savaşları ve 1'inci Dünya Savaşı'nda orduda görev yapar ve 16 yıl boyunca savaşır. 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi, diğer yandan makineli tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15- 20 kişilik askerleriyle Mehmet Çavuş karşı koyar. Karşısındaki düşmanın sayıca çokluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden askerleriyle birlikte yere yatarak düşmana ateş açar. Üç saat süren çatışma sonrasında Mehmet Çavuş'un tüfeğinin mekanizması artık işlevini yitirir. Tüfeğini yere atarak, istihkam küreğini eline alır. Yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri dönerler. Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6 şehit, 13 yaralı vardır. Mehmet Çavuş da başından ve göğsünden yaralanır. Avuçlarının içi de paramparçadır. Hastanede tedavi olur, hava değişimi için izin verilerek köyüne gönderilir. Fakat izin süresini tamamlamadan tekrar cepheye döner ve çarpışmaya devam eder. Mustafa Kemal, bu olaydan 'Arıburnu Muharebeleri Raporu' adlı eserinde de bahsetmektedir. Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale Savaşı bitince köyüne döner. Mütevazı bir hayat yaşar. Kendisine teklif edilen maddi yardımları da, "Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım" diyerek reddeder. 3 Şubat 1964 tarihinde, 86 yaşındayken hayatını kaybeder. - Çanakkale