KASDER'den kas hastaları için yardım kampanyası - Son Dakika

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, özel bakımla yaşamını sürdüren ve bir kısmı solunum desteğine ihtiyaç duyan kas hastaları için "Koronaya karşı nefesimiz olur musunuz?" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, ilerleyici kas hastalığı nedeniyle kendilerine bakma yeteneğini kaybetmiş yüz binlerce kas hastası olduğu vurgulandı.

Kas hastalarının zayıf olan bağışıklık sisteminin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle risk altında olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kas hastası bireyler ve aileleri, zorlu hayatlarının en kritik dönemecindeler. Yaşamlarını, genellikle tekerlekli bir sandalyeyle sürdürmek durumunda kalan kas hastaları, hastalıklarının ilerlemesine paralel olarak zamanla yatağa bağımlı hale gelmekteler. Özel bakımla yaşamını sürdüren ve bir kısmı solunum desteğine ihtiyaç duyan kas hastaları için KASDER, kamuoyuna 'Koronaya karşı nefesimiz olur musunuz?' çağrısı yapıyor."

En kırılgan grup

Çoğu türünde göğüs/akciğer kasları tutulan ve bu yüzden yeni tip koronavirüse karşı birincil derece risk grubunda olan ALS, SMA, DMD (Duchenne) gibi kas hastalarının bu süreçte tedavilerinin de kesintiye uğradığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşadıkları kas kütlesi kaybı, oluşan hareket kısıtları ve solunum problemleri nedeniyle özel medikal cihazlar kullanmaya mecbur olan kas hastaları maalesef salgın sürecindeki en kırılgan grup. KASDER, kas hastaları ve aileleri için koronavirüs salgını sürecinde özel bir farkındalık ve yardım kampanyası başlattı. 'Koronaya karşı nefesimiz olur musunuz?' sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler, hem hastalara hem de ailelerine küçük de olsa bir nefes vermiş olacaklar. Yardım kampanyasından elde edilecek gelir, kas hastalarının bu zorlu dönemdeki spesifik ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır."

Açıklamada, kampanyaya "BAĞIŞ" yazıp 1606'ya kısa mesaj atılarak, kredi kartıyla web sitesinden ve İş Bankası Yeşilköy Şubesinden (Şube Kodu: 1128 Hesap No: 028226 IBAN: TR800006400000111280282266) destek olunabileceği belirtildi.