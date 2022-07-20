Kaset iddiaları sonrası açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca: Bende bir sır var, birilerinin bana işi düşecek

Nakşibendi tarikatına bağlı 'İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun "Erkeksen şeyhliğini ilan et de kasetlerini patlatalım" diyerek meydan okuduğu Cübbeli Ahmet Hoca Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı'nın sorularını cevapladı.

"BANA, KİMSEYE VERMEDİĞİ BİR ŞEY VERDİ"

Şeyhlik gibi bir derdi olmadığını ifade eden Cübbeli, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kendisine hiç kimseyevermediği bir şey verdiğini belirterek "Mahmut Efendi bana hiç kimseye vermediği bir şey verdi. Ne verdi? Bende bir sır var o sırrı çözebilirlerse çözsünler. O sırda demiş ki 'Ahmet diploma alma. Babanın dünya işine gitme. Söz veriyorum sana her nereye gidersen cemaatin çok olacak. Onun tabiriyle 'müşterin çok olacak'... Her yerde imam edecekler seni, vaaz verdirtecekler sana. Al sana keramet. Hiçbir vasfım, niteliğim yok. Diyanet'e gitsem beni müezzin bile yapmazlar. Süpürgeci ve kayyum şeyinde de kadro vermezler. Diplomam yok, hiçbir şeyim yok. Ama bir etkim var" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİNİN BANA İŞİ DÜŞECEK"

Şimdi bu etkisini anlamaya çalıştıklarını ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, "Herkesin işi düşüyor. Yakında başkalarının da düşecek her halde bu gidişle. Türkiye'yi hedefleyen tehlikeleri öngöremeyip sonra afallıyorlar. Kaç defa doğru çıkmak gerekmiyor. Biz vatanımıza, devletimize hizmetçiyiz" dedi.