Kaset kumpası davasında savcı mütalaasını açıkladı

ANKARA - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilere yönelik "kaset kumpası"na ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 170 sanık hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 100 sanığın çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği mütalaasında, Baykal ve MHP'lilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin FETÖ'nün faaliyeti kapsamında teknik takip ve izleme çalışmalarıyla elde edildiği, daha sonra siyasi sonuçlar kazanma amacıyla internette yayınlandığı vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaset kumpasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 170 sanık hakkında dava açmıştı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de arasında bulunduğu 100 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" gibi suçlardan hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 28 sanığın beraatını isteyen savcı, FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu firari 42 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mütalaada, Baykal ve MHP'lilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin FETÖ'nün faaliyeti kapsamında teknik takip ve izleme çalışmalarıyla elde edildiği, daha sonra siyasi sonuçlar kazanma amacıyla internette yayınlandığı ifade edildi. FETÖ'nün siyaseti dizayn etmek istediği, bu kapsamda da MHP yönetimini değiştirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Örgütün MHP'li yöneticilerle ilgili özel görüntüleri yayınlayarak parti yönetiminin istifa etmesini sağlamaya çalıştığı ve asıl hedefin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğu belirtildi. Mütalaada, başdanışmanının, özel kalem müdürünün, müdür yardımcısının ve koruma müdürünün telefonlarının dinlenmesine rağmen Bahçeli'nin özel hayatına ilişkin aleyhine kullanılabilecek bir veri bulamayan örgütün parti yönetiminde görev alan kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri yayınlayarak bunlar üzerinden Bahçeli'yi hedef aldıkları tespitine yer verildi. Örgütün bu faaliyetleriyle MHP'nin genel başkanını değiştirmeyi hedefledikleri anlatıldı.