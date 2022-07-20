"Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran'daki ölümünün ardından cemaat içinde başlayan tartışma devam ediyor. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Efendi Hazretlerimize bir bardak, cenaze şerefisine su bile döktürmediler" diyerek tepki göstermişti.

CÜBBELİ AHMET, KASET TEHDİDİNE REST ÇEKMİŞTİ

Ardından Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Cübbeli'yi şov yapmakla suçlayarak "Erkeksen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur" çıkışında bulundu. Cübbeli ise "Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?" dedi.

KASET İDDİASINI İLK ORTAYA ATAN FETÖ'CÜ İSMİ İŞARET ETTİ

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Cübbeli Ahmet Hoca, kaset iddialarını ilk ortaya atan FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Hamdullah Bayram Öztürk'ü işaret etti.

"DAHA ÖNCE DE BANA SALDIRDILAR"

Daha önce FETÖ'nün 'Dinlerarası Diyalog' projerelerine yönelik yaptığı uyarı dönemlerinde de benzer saldırılar aldığını hatırlatan Cübbeli Ahmet, "Dış güçlerin yönettiği bir kadro varsa diyalog olamaz. Bizimkilerin devamlı tavsiyesi, büyütmeyelim, abartmayalım. O zaman FETÖ'cüler çok uğraştı. O güvenle çıktık Mahmut Efendi Hazretleri de 'Çık' dedi. Ertesi gün gittim, tebrik etti. Onun tasvipi olmasa cesaret edemezdim. İslami camianın tümü o zaman beni fitne ile suçladı. Bana yapmadıkları kalmadı" dedi.

"GİZLİLERİ VAR HALA"

Sözlerine sürdüren Ahmet Mahmut Ünlü, "Mesele 25 senelik süreç. Bir Ali Kalkancı ile hükümet devirdiler. Ondan sonra bütün uyarılar haklı çıktı. FETÖ meselesi... Şimdi hükümetçi olan adamlar, 'Saptırıyor' diye telefonla bağlandı. 'Bu adamlar din hainidir, devlet sevicisi olamaz' diyordum. Dinde görüşlerine güvenilmeyen bir zihniyet size zarar verecek. Bunları alenen uyardım kaç defa. Darbe olana kadar bu tehlike sezilmedi. Yüzde 5 tehlike var deniyor. Bir kişi ile devlet arası olay çıkarır. Gizlileri var hala. Şimdi de yine başladılar... Sen bu tehlikeleri görmek istemiyorsan... Hiç yakıştı mı diyorlar şimdi Vehhabî hadisesinde" ifadelerini kullandı.