Kashkari: Fed'in sonraki adımı, faiz artırımı değil indirim olur - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kashkari: Fed'in sonraki adımı, faiz artırımı değil indirim olur - Son Dakika Ekonomi

Kashkari: Fed'in sonraki adımı, faiz artırımı değil indirim olur

7 saat önce

ABD Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç ya da altı ay daha faizleri sabit tutmasını öngördüğünü belirterek, "Sonraki adım da, artırım değil faiz indirimi olur" dedi.

Kashkari: Fed'in sonraki adımı, faiz artırımı değil indirim olur, System.String[]

ABD Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç ya da altı ay daha faizleri sabit tutmasını öngördüğünü belirterek, "Sonraki adım da, artırım değil faiz indirimi olur" dedi.

Çin'deki koronavirüs salgınının ABD ekonomisi için potansiyel risklerden biri olduğuna işaret eden Kashkari, Fed'in 2020 yılı ortasına kadar faizi sabit tutmasının büyük olasılık olduğunu, ancak sonrasında faizleri indirmesinin gerekebileceğini söyledi.

Mankato'da düzenlenen bir sempozyumda konuşan Kashkari, "Eğer bir tahminde bulunmam gerekir ise, faizlerin gelecek üç, altı ayda, belki daha uzun süre cari seviyelerde kalmasının muhtemel olduğun tahmininde bulunurum" dedi ve ekledi:

"Ancak, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağını tahmmim etmek gerekir ise, be bu hareketin yukarı yönlü değil, aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Çünkü faiz oranı bugün nötr seviyeye oldukça yakın ve global ekonominin etrafında ABD ekonomisini vurabilecek ve faizleri düşürmeyi gerektirecek çok sayıda şok var."

Kashkari, ABD ekonomisini vurabilecek şoklardan biri olarak Çin'deki koronavirüs salgınına işaret ederek, "Çin ekonomisi büyük bir motor. Eğer bu salgın devam eder ise Asya ülkelerinin virüsün ekonomik etkilerinden tamamen kaçınmaları olası değil" diye konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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