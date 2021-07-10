Üye Girişi
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci - Son Dakika

Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci

10.07.2021 12:59
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaşı yarılması nedeniyle okula gidemeyen Zeynel Selcan öğretmeni ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin desteği ile yeniden inşaa edilen bir evin ve Kurban Bayramı'nın sevincini bir arada yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaşı yarılması nedeniyle okula gidemeyen Zeynel Selcan öğretmeni ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin desteği ile yeniden inşaa edilen bir evin ve Kurban Bayramı'nın sevincini bir arada yaşıyor.

Şanlıurfa Viranşehir'de kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencisini merak eden ve ziyaretine giden sınıf öğretmeni Şeyma Yaman öğrencisinin evine geldiğinde normal yaşam şartlarının çok altında, sıvasız boyasız adeta virane bir evde yaşadıklarını gördü. Duruma üzülen ve bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen Şeyma Öğretmen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Viranşehir Temsilciliği ile irtibata geçerek destek istedi. Şeyma öğretmenin çağrısına kayıtsız kalmayan dernek yetkilileri yaptıkları incelemeler sonucunda 6 çocuklu ailenin elverişsiz yaşam şartları altında hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını tespit etti.

Hemen çalışmalara başlayan Yedi Başak Derneği acı hayat hikayesi olan bu aileye yardım ileni uzatarak, yeni bir yuva kurmak için kolları sıvadı. Bir yandan inşaat çalışmaları yapılırken diğer yandan da aileye yeni ev eşyaları temin edildi. Bayram öncesi aileye yeni eşyaları ile birlikte evleri teslim edildi. Yeni evlerine girdiklerinde gözyaşlarını tutamayan anne Fehime Selcan, Şeyma öğretmene, Yedi Başak Derneğine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Her şey Şeyma öğretmenin ziyareti ile başladı

Öğrencisi Zeynel Selcan'ın kaşıyarıldığı için iki gün okula gelmemesi üzerine evlerine ziyarete giden Şeyma Öğretmen Selcan ailesinin evine geldiğinde yürek burkan manzara ile karşılaştı. Selcan ailesi kışın çatısından su akan, sıvası olmayan doğru düzgün eşyası bile olmayan bir evde yaşam mücadelesi veriyordu. Tek başına yeterli olamayacağını düşünen Şeyma Öğretmen Yedi Başak Derneği ile irtibata geçerek yardım istedi. Yardım çağrısını değerlendiren saha ekiplerinin incelemesi sonucu Selcan ailesine yeni bir ev inşa edildi ve yeni ev eşyaları alındı. Kurban Bayramı öncesinde çifte bayram heyecanı yaşayan ailenin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

"Artık hayata daha umutlu bakacaklar"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Viranşehir Temsilcisi Ali Rıza Topkanise yaptığı açıklamada "Viranşehir Temsilciliğimize başvuran Şeyma Öğretmenimizin vesilesiyle Selcan ailesinin dramına tanık olduk. Yaptığımız incelemede 6 çocuklu bu ailenin asgari yaşam şartlarının çok altında yaşamaya çalıştıklarını gördük. Anne Fehime Selcan en büyük hayallerinin güzel bir ev sahibi olmak istediklerini çocuklarının temiz bir ortamda yaşamalarını hayal ettiğini dile getirmesi bizleri derinden üzdü ev şehir merkezinden 40 km uzaktaydı aileye ev yapmak için alacağımız her kararın bizim için çok zahmetli bir çalışma olacağını biliyorduk. Şuna da inanıyorduk iyilik için atılan hiçbir adım yarı yolda kalmaz. Hayırseverlerimizin desteği ile hemen çalışmalara başladık ve Kurban bayramı öncesi evin inşasını bitirip iki bayramı bir arada yaşamaları için aileyi eve yerleştirdik. Kurban Bayramı öncesinde ailemize yeni eşyaları ile birlikte evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değer, artık hayata daha sıkı tutunacaklar ve kış aylarında çatısı akmayan sıcacık evlerinde oturacaklar" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahipleri için destek çağrısı

Ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Ali Rıza Topkan, derneğin yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonları ile gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini hatırlatarak kurban bağışı çağrısında da bulundu. Topkan, "Ülkemizde ve gönül coğrafyamızda daha çok mazluma yardım ulaştırmak için çalışıyoruz. Yolumuzu bekleyenlerle kucaklaşacağımız için heyecanlıyız. Sizde de bu samimiyeti yaşatmaya ortak olabilirsiniz.Kurbanlarınız yetime, yoksula bayram sevinci olsun.Yurtiçi hisse bedeli: 1600tl, Yurt dışı bir hisse bedeli 750 tl. Bağışlarınız için yedibasak.org.tradresinden bize ulaşabilirsiniz.Topkan sözlerini "İnsanlığın vicdan yükünü tek başına yüklenmiş bir milletiz.Yardımsever halkımıza bizlere gösterdikleri teveccüh ve destek için sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci

Kurban Bayramı, Viranşehir, Şanlıurfa, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi 19:04 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin 18:39 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada 18:34 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış 16:32 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler 15:50 PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler
Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı 13:43 Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı         
19:03
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu         
18:30
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti         
17:00
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir         
15:09
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 19:16:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement