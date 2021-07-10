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Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifte bayram sevinci - Son Dakika

Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifte bayram sevinci

10.07.2021 19:11

Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifte bayram sevinci Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaşı yarılması nedeniyle okula gidemeyen Zeynel Selcan öğretmeni ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin desteği ile yeniden inşa edilen bir evin ve Kurban Bayramı'nın sevincini bir arada yaşıyor.

Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifte bayram sevinci

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaşı yarılması nedeniyle okula gidemeyen Zeynel Selcan öğretmeni ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin desteği ile yeniden inşa edilen bir evin ve Kurban Bayramı'nın sevincini bir arada yaşıyor.

Şanlıurfa Viranşehir'de kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencisini merak eden ve ziyaretine giden sınıf öğretmeni Şeyma Yaman öğrencisinin evine geldiğinde normal yaşam şartlarının çok altında, sıvasız boyasız adeta virane bir evde yaşadıklarını gördü. Duruma üzülen ve bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen Şeyma Öğretmen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Viranşehir Temsilciliği ile irtibata geçerek destek istedi. Şeyma öğretmenin çağrısına kayıtsız kalmayan dernek yetkilileri yaptıkları incelemeler sonucunda 6 çocuklu ailenin elverişsiz yaşam şartları altında hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını tespit etti.

Hemen çalışmalara başlayan Yedi Başak Derneği acı hayat hikayesi olan bu aileye yardım ileni uzatarak, yeni bir yuva kurmak için kolları sıvadı. Bir yandan inşaat çalışmaları yapılırken diğer yandan da aileye yeni ev eşyaları temin edildi. Bayram öncesi aileye yeni eşyaları ile birlikte evleri teslim edildi. Yeni evlerine girdiklerinde gözyaşlarını tutamayan anne Fehime Selcan, Şeyma öğretmene, Yedi Başak Derneğine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Her şey Şeyma öğretmenin ziyareti ile başladı

Öğrencisi Zeynel Selcan'ın kaşı yarıldığı için iki gün okula gelmemesi üzerine evlerine ziyarete giden Şeyma Öğretmen Selcan ailesinin evine geldiğinde yürek burkan manzara ile karşılaştı. Selcan ailesi kışın çatısından su akan, sıvası olmayan doğru düzgün eşyası bile olmayan bir evde yaşam mücadelesi veriyordu. Tek başına yeterli olamayacağını düşünen Şeyma Öğretmen Yedi Başak Derneği ile irtibata geçerek yardım istedi. Yardım çağrısını değerlendiren saha ekiplerinin incelemesi sonucu Selcan ailesine yeni bir ev inşa edildi ve yeni ev eşyaları alındı. Kurban Bayramı öncesinde çifte bayram heyecanı yaşayan ailenin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

"Artık hayata daha umutlu bakacaklar"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Viranşehir Temsilcisi Ali Rıza Topkan ise yaptığı açıklamada "Viranşehir Temsilciliğimize başvuran Şeyma Öğretmenimizin vesilesiyle Selcan ailesinin dramına tanık olduk. Yaptığımız incelemede 6 çocuklu bu ailenin asgari yaşam şartlarının çok altında yaşamaya çalıştıklarını gördük. Anne Fehime Selcan en büyük hayallerinin güzel bir ev sahibi olmak istediklerini çocuklarının temiz bir ortamda yaşamalarını hayal ettiğini dile getirmesi bizleri derinden üzdü ev şehir merkezinden 40 km uzaktaydı aileye ev yapmak için alacağımız her kararın bizim için çok zahmetli bir çalışma olacağını biliyorduk. Şuna da inanıyorduk iyilik için atılan hiçbir adım yarı yolda kalmaz. Hayırseverlerimizin desteği ile hemen çalışmalara başladık ve Kurban bayramı öncesi evin inşasını bitirip iki bayramı bir arada yaşamaları için aileyi eve yerleştirdik. Kurban Bayramı öncesinde ailemize yeni eşyaları ile birlikte evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değer, artık hayata daha sıkı tutunacaklar ve kış aylarında çatısı akmayan sıcacık evlerinde oturacaklar" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahipleri için destek çağrısı

Ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Ali Rıza Topkan, derneğin yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonları ile gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini hatırlatarak kurban bağışı çağrısında da bulundu. Topkan, "Ülkemizde ve gönül coğrafyamızda daha çok mazluma yardım ulaştırmak için çalışıyoruz. Yolumuzu bekleyenlerle kucaklaşacağımız için heyecanlıyız. Sizde de bu samimiyeti yaşatmaya ortak olabilirsiniz. Kurbanlarınız yetime, yoksula bayram sevinci olsun. Yurtiçi hisse bedeli: 1600tl, Yurt dışı bir hisse bedeli 750 tl. Bağışlarınız için yedibasak.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Topkan sözlerini "İnsanlığın vicdan yükünü tek başına yüklenmiş bir milletiz. Yardımsever halkımıza bizlere gösterdikleri teveccüh ve destek için sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifte bayram sevinci
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifte bayram sevinci
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifte bayram sevinci
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifte bayram sevinci

Kurban Bayramı, Viranşehir, Şanlıurfa, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifte bayram sevinci - Son Dakika


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