KASİAD ve TEB işbirliği anlaşması imzaladı
1 saat önce
Kastamonulu sanayici ve iş insanlarını kapsayan işbirliği, kredi, kredi kartı, pos, sigorta gibi bankacılık ürünlerini kapsıyor.
Kastamonulu sanayici ve iş insanlarını kapsayan işbirliği, kredi, kredi kartı, pos, sigorta gibi bankacılık ürünlerini kapsıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:10
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