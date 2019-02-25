Son Dakika Haberleri: KASİAD ve TEB işbirliği anlaşması imzaladı

KASİAD ve TEB işbirliği anlaşması imzaladı

1 saat önce

Kastamonulu sanayici ve iş insanlarını kapsayan işbirliği, kredi, kredi kartı, pos, sigorta gibi bankacılık ürünlerini kapsıyor.

KASİAD ve TEB işbirliği anlaşması imzaladı, System.String[]
Kastamonulu sanayici ve iş insanlarını kapsayan işbirliği, kredi, kredi kartı, pos, sigorta gibi bankacılık ürünlerini kapsıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:10 

Sigorta, Ekonomi
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